Railgrade : Le jeu de gestion de train sur une planète alien est sorti

Publié le Vendredi 30 septembre 2022 à 09:50:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de colon

Jeu de gestion ferroviaire développé par le studio indépendant Minakata Dynamics et édité par The Irregular Corporation, Railgrade est désormais disponible sur PC et sur Nintendo Switch.Mais il ne s'agit pas d'un jeu de gestion ferroviaire classique : vous allez devoir développer votre réseau de voies ferrées, faire circuler voyageurs et marchandises, non pas sur Terre mais sur une colonie d'une autre planète. Et vos trains seront la clef de la colonisation spatiale : acheminer les ressources, gérer la logistique... sans cela, point de survie.La survie des colons est entre vos mains. Et dites-vous qu'un colon mort, c'est moche, alors qu'un colon vivant est un colon beau.