Découvrez toutes les offres de Prime Gaming d'octobre

Publié le Vendredi 30 septembre 2022 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Fallout 76

Total War: Warhammer II

Middle-Earth: Shadow of War

Glass Masquerade: Origins

LOOM

Hero’s Hour et Horace

C'est bientôt le mois d'octobre. Et tous les abonnés à Amazon Prime vont recevoir leur nouveau petit cadeau mensuel, avec, au menu, de nombreux jeux à se mettre sous la dent. Ou plutôt, sous la main.Cela dit, si vous voulez jouer avec les dents, ça vous regarde.Voilà les jeux qu'Amazon Prime Gaming offre en octobre :Et bien évidemment, en plus de ça, pendant tout le mois des contenus seront offerts aux utilisateurs, sur des jeux comme Fall Guys, League of Legends, Roblox, Grand Theft Auto et plus encore.Et sincèrement, je vous conseille grave LOOM, signé Lucasfilm Studios, l'un de mes jeux préférés.