Ed Sheeran chante les Pokémon

Publié le Vendredi 30 septembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Le point cuminant de sa triste carrière

Ed Sheeran, le roux le plus célèbre de la chanson, a collaboré avec The Pokémon Company et sort une nouvelle chanson dédiée à ses bestioles favorites. Pour accompagner la sortie de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, prévus pour le 18 novembre, il a composé la chanson Celestial dans laquelle il exprime sa passion pour Pikachu, Carapuce, Mackogneur, Ronflex et les autres.Et bien entendu, un clip vidéo a été tourné. Donc on peut dire que le Roux a tourné.En tout cas, qu'est-ce qu'il bouffe le matin, Ed...Allez, on vous laisse faire la liste de tous les Pokémons qu'il croise.