- Sackboy: A Big Adventure sur PC le 27 octobre

Publié le Vendredi 30 septembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Bon pour la laine

Sympathique mais pas inoubliable, Sackboy: A Big Adventure est sorti il y a deux ans sur PS4 et PS5. A l'époque, nous avions d'ailleurs fait le test du jeu Sony a décidé de porter son jeu sur PC. Il est annoncé pour le 27 octobre, sur Steam et l'Epic Games Store. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes. Elles offriront 4 tenues exclusives.Cette version apporte une amélioration graphique, avec une résolution jusqu'en 4K à 120 images par seconde, la technologie DLSS2 de Nvidia, VRR, prise en charge des écrans 21:9 et des fonctionnalités de la DualSense.