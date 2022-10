The Knight Witch révèle sa date de sortie

Publié le Vendredi 30 septembre 2022 à 10:50:00 par Yoann Schuler

Mais du coup elle brûle ou elle fait brûler ?

Une question légitime, chevalier et sorcière c'est pas souvent dans le même groupe nominal. Mais ça n'a de toute façon pas l'air à l'ordre du jour.The Knight Witch est un savant mélange entre métroidvania et bullet hell, deux genres plutôt niche. Vous progresserez au milieu d'une myriades de petites boules lumineuses à esquiver, tout en tirant les votres avec un système d'équipement basé sur des cartes. Découvrez l'histoire et les habitants de ce monde au fur et à mesure de votre exploration, et surtout, ne jouez peut-être pas si vous êtes sujet à des crises d'épilepsie.Le jeu sort le 29 novembre sur PC, PS4 et 5, Xbox Series/One et Nintendo Switch.