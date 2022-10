Deathverse : Let It Die est disponible

Publié le Vendredi 30 septembre 2022 à 10:40:00 par Yoann Schuler

Les Hunger Games en plus trash

Deathverse : Let it Die vous propose de vous jeter dans l'arène face à 15 inconnus, de leur casser la bouche, et d'en ressortir riche et célèbre. Suite spirituelle de Let it Die, Deathverse vous met en scène dans un jeu télévisé : il faudra vous soucier tout autant de l'opinion du publique, qui souhaite voir des effusions de sang spectaculaires, que de l'aspect plus concret de survivre, tuer, tout ça tout ça. On ajoute de la customisation et différentes armes à choisir et à maîtriser, et paf, ça fait des chocapics.Deathverse : Let it Die est déjà disponible sur PS4 et 5, et sort le 5 octobre sur PC.