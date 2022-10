- Gamedec - Definitive Edition est arrivé

Publié le Vendredi 30 septembre 2022 à 11:10:00 par Yoann Schuler

Un descendant d'Hadopi, dans un sens

Pour ceux d'entre vous qui auraient raté la sortie initiale de Gamedec, petit résumé : vous incarnez un cyber détective qui va enquêter sur des cyber crimes dans des cyber mondes, pour gagner son cyber salaire et envoyer les cyber criminels en cyber prison. Ou une vraie prison peut-être. J'ai pas tous les détails.On pourrait croire que je suis sarcastique pour dénigrer le jeu, mais loin de là : Gamedec est un jeu qui a reçu de très bons retours depuis sa sortie. Jeu d'enquête à choix où vos décisions impactent tant votre personnage que vos enquêtes (présentes mais aussi futures), il n'est pas sans nous rappeler ce cher Disco Elysium, qui est un petit bijou. Cette Definitive Edition ajoute des petits twists sur certaines enquêtes, ainsi qu'une toute nouvelle inspirée de l'univers de Seven : The Days Long Gone. Parce que oui, quand je disais "cyber-monde", c'est plus spécifiquement du jeu vidéo. Et ça, c'est plutôt rigolo comme mise en abyme.Gamedec Definitive Edition est déjà sorti sur PC, et il remplace dans la boutique Steam le jeu de base. Tous les joueurs qui en avaient déjà fait l'acquisition recevront d'ailleurs la mise à niveau gratuitement, sympa. Il sortira également sur Switch plus tard dans l'année, sans plus de détail.