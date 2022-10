- Scorn arrive un peu en avance pour Halloween

Publié le Vendredi 30 septembre 2022 à 11:30:00 par Yoann Schuler

Un cauchemar des plus dérangeants

Et quand je dis cauchemar je pèse mes mots, c'est du très lourd. Enfin, ça dépend bien sûr de la sensibilité de chacun. Mais j'ai trouvé ça très efficace.Scorn est un jeu qui vous jette au milieu d'un environnement surréaliste et terrifiant, où l'on ressent (positivement) l'inspiration d'H.R. Giger, le designer connu pour avoir travaillé sur la série des films Alien, notamment. La vidéo de gameplay que nous présente Ebb Software en dit long sur l'ambiance du jeu, et malgré le début des plus calmes, la tension est présente tout du long, et l'horreur corporelle, le dégoût de plus ou moins tout ce qui se passe, est saisissant. Impatient de mettre la main dessus.Scorn sort (plus tôt que prévu) le 14 octobre sur PC et Xbox Series.