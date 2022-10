- The Darkest Tales, un conte de fée qui tourne au cauchemar

Publié le Vendredi 30 septembre 2022 à 11:50:00 par Yoann Schuler

Un peu cliché comme titre je sais

The Darkest Tales est un jeu d'action aventure en 2D plateforme, qui me rappelle un petit peu Ori and the Blind Forest. Enfin, pas en ambiance, ça c'est sûr.Car The Darkest Tales nous met dans une ambiance plus onirique - négativement. D'aucun dirait cauchemardesque, je trouve le mot un petit peu fort bien que juste. Vous incarnerez un petit ours en peluche tentant de sauver sa propriétaire, une jeune fille nommée Alicia, de ses cauchemars. Vous vous retrouverez donc dans le monde de l'imaginaire et affronterez chaque version torturée des personnages de contes de fées que produit l'esprit malade d'Alicia. Parce que oui hein, moi la Alicia, si c'est à ça qu'elle pense en lisant le petit chaperon rouge, je lui fais pas confiance non plus.The Darkest Tales sortira PC, Xbox Series/One et Nintendo Switch le 13 octobre.