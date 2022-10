- Un nouveau pokémon qui... plagie un autre pokémon ?

Publié le Vendredi 30 septembre 2022 à 11:55:00 par Yoann Schuler

Remarque, avec Mimiqui, ça en fait 2

J'aime bien être très critique avec Pokémon. Parce que j'ai beau être encore jeune, je suis un peu un vieux con, et puis quand même hein, ils nous prennent un peu pour des cons des fois, donc c'est mérité. Mais je suis aussi avant tout un homme de science et l'histoire évolutive fait parti de mes hobbies (si on peut appeler ça un hobby ?).Donc quand on me sort une énième déclinaison d'un pokémon de la première génération je grogne. Assez fort. Mais plutôt qu'être une forme régionale, c'est un pokémon qui n'a "rien à voir, j'ai juré, c'est pas le même" (citation à l'origine non confirmée, probablement Game Freak), et qui est simplement un bel exemple d'évolution convergente. Et ça ça me brosse dans le sens du poil.Donc bravo Taupikeau. Ton corps un peu bizarrement long et ta ressemblance très familière avec Taupiqueur ne recevront pas plus de critiques de ma part. J'espère juste que son évolution (s'il en a une) ira dans une toute autre direction que Triopiqueur, parce que faire des petites farces comme ça, ça me fera pas rire très très longtemps. Bon en fait si. Mais c'est pas une raison hein.