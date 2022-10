Lancement mondial de Moonbreaker en accès anticipé

Publié le Lundi 3 octobre 2022 à 10:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Quels choix ferez vous ?

Moonbreaker le bébé développé par Unknown Worlds, est officiellement disponible en accès anticipé sur PC et Mac via Steam. Moonbreaker est un nouveau jeu de stratégie au tour par tour avec des figurines numériques. Le jeu se déroule dans un vaste univers de science-fiction qui s'annonce passionnant à découvrir.Moonbreaker offrira une variété d'expériences de jeu, ceci grâce à un gameplay au tour par tour, accessible et compétitif, des mises à jour de contenu et à une personnalisation approfondie. Vous pourrez diriger vos Rosters, composés de Capitaines, d'Equipages et d'Assists, dans des affrontements au tour par tour, où vos talents de stratèges éclateront au grand jour.