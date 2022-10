Sword Art Online Alicization Lycoris débarque sur Switch

Publié le Lundi 3 octobre 2022 à 09:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

l'Underworld arrive sur console portable

Vous êtes invité à pénétrer dans l’“Underworld”, le monde virtuel de Sword Art Online dans cette adaptation fidèle de la série animée Sword Art Online Alicization. Après un lancement sur Xbox One, Playstation 4 et PC en 2019 qui aura fait ses preuves, Bandai Namco Europe annonce aujourd’hui la sortie de SWORD ART ONLINE ALICIZATION LYCORIS sur Nintendo Switch (un peu tard vous me direz, mais vaut mieux tard que jamais).Vous accompagnerez une nouvelle fois Kirito dans ses aventures ainsi que dans des combats intenses aux côtés d’Eugeo, d'Alice, de l’Administrateur et d’autres personnages que vous serez ravi de voir.Bonne nouvelle, un tout nouveau scénario a été ajouté à l’histoire originale du manga. Vous rencontrerez au cours de votre aventure Medina, héritière de la famille déshonorée des Orthinanos qui a pour but de laver l’honneur perdu de sa famille en devenant une Chevalière de l’Intégrité.En plus de son portage sur Nintendo Switch, SWORD ART ONLINE ALICIZATION LYCORIS inclut les quatre premières mises à jour gratuites nommées “Ancient Apostles”.