Dragon Ball : The Breakers est sorti sur PC et consoles

Publié le Lundi 17 octobre 2022 à 10:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Je veux jouer le fermier moi !

Pour ceux qui ne le savent pas ce jeu n'est pas tout à fait comme les autres jeux Dragon Ball, en effet , Dragon Ball : The Breakers est un jeu. Vous allez soit rejoindre une équipe de sept Survivants et tenter de fuir, ou bien contrôler le Méchant et éliminer les Survivants.Les Survivants sont des civils ordinaires (choix osé mais fantastique à mon sens) coincés dans une "Faille Temporelle", où l'espace et le temps sont en désordre. Vous devrez ainsi utiliser votre intelligence si vous voulez vous en sortir. Les divers objets trouvés, et une coopération de l'ensemble du groupe sont indispensables pour réussir à activer la Super Machine Temporelle et échapper au Boss.Si vous incarnez le mal, vous serez dans la peau de Cell, Majin Boo ou encore Freezer. Point assez cool, à mesure que la partie progresse, vous changerez de forme plusieurs fois pour devenir de plus en plus terrifiant.Le jeu est sorti sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, et est aussi compatible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.