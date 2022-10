Star Trek Prodigy : Supernova débarque sur PC et consoles

Publié le Lundi 17 octobre 2022 à 09:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Vous incarnez Dal R’El et Gwyndala en solo ou en coopération jusqu’à 2 joueurs afin d'explorer les nouveaux mondes d’Orisi, Mirios et Taresse. Après que l’U.S.S Protostar ait détecté d'étranges relevés provenant d'une étoile mourante, le téléporteur s'emballe et envoie l'équipage aux 4 coins de l’univers.Vous devrez dans un temps record non seulement sauver vos compagnons (Jankom Pog, Rok-Tahk, Zero et Murf), mais aussi votre iconique vaisseau, d’un nouvel ennemi mortel et de tout un système planétaire avant que tout ne soit détruit par une supernova.Star Trek Prodigy: Supernova est disponible dès maintenant sur PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox X|S, et Steam.