(TEST) Konyks eCosy, le boîtier connecté pour faire des économies d'énergie

Publié le Vendredi 14 octobre 2022 à 12:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Connectez votre radiateur pour gérer sa consommation

Bon vous l'avez entendu l'autre ? C'est la fin de l'abondance ! L'hiver arrive à grands pas et le rationnement risque de faire mal au portefeuille si vous ne faites pas attention. Mais pas de panique Cedric a dans sa hotte de quoi vous aider si vous avez été sage. Un boîtier connecté à votre radiateur qui vous servira à réguler la consommation et ainsi faire des économies d'énergie.Alors bon, il est vrai que cette dépense fait chier, mais si c'est pour sauver des sous sous pour les cadeaux de Noël, on ne va pas cracher dessus. Bref je vous laisse avec le test du patron, il vous expliquera mieux que moi.