- Miles Morales arrive bientôt sur PC

Publié le Vendredi 14 octobre 2022 à 11:50:00 par Julia Bourdin

Un saut de la foi sur PC

Insomniac Games nous l’annoncent, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales débarque sur PC le novembre. Les aventures du jeune garçon seront disponibles sur l’Epic Games Sore et Steam.Le jeu sera optimisé pour le PC et promet des améliorations de performances. Les joueurs pourront profiter de nombreuses options graphiques comme la prise en charge des écrans 21:9, 32:9 et 48:9. La configuration clavier/souris sera bien évidemment présente mais les joueurs pourront toujours utiliser la DualSense à son plein potentiel.Si vous êtes un grand fan et avez hâte de mettre la main dessus, les précommandes sont ouvertes. En cas de précommande, vous recevrez un pack de deux tenues (la tenue TRACK et la tenue New Generation), un accès anticipé au gadget « puits gravitationnel » et trois points de compétences pour débloquer des capacités dès votre arrivée en jeu.Vous pouvez retrouver les détails de l’annonce ainsi que les spécifications PC ici. Pour ma part, je n’ai pas encore fini le premier !