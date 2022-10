Humankind : Sortie sur consoles reportée

Publié le Vendredi 14 octobre 2022 à 11:10:00 par Ambre Cogné

Et pas de nouveau rendez-vous...

Le jeu d'AMPLITUDE Studios, édité par SEGA, voit son portage sur consoles reporté jusqu'à...nouvel ordre. Effectivement, le 4x au tour-par-tour ne nous donne pas de nouvelle date de sortie pour les versions PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Ceux qui l'attendaient impatiemment vont donc devoir ronger leur frein et attendre pour un moment indéfini.Nous n'avons pas de raison particulière pour ce retard, autre que des "enjeux particuliers". On espère tout de même que le développement se passe bien. Les personnes ayant pré-commandé le jeu seront remboursées (ou non) selon la politique de la plateforme, donc tout n'est pas perdu pour tout le monde...