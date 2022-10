Sunday Gold est sorti sur Steam

Publié le Vendredi 14 octobre 2022 à 10:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Money money money...

Sunday Gold est sorti hier sur PC via Steam, nous apportant au passage sa bande annonce de lancement.Pour rappel le jeu se déroule dans les années 70, dans un Londres où la criminalité explose. Frank, un ancien détenu avide de vengeance, Sally une activiste et Gavin, un ancien employé sacrifié sur l'autel du profit, vont tout faire pour survivre face au mysterieux PDG milliardaire Kenny Hogan. Ce jeu unit enquête, résolution d'énigmes et combat tour par tour... avec une ambiance ultra-violente.