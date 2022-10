Lindsey Stirling reprend le thème principal de A Plague Tale : Requiem

Publié le Vendredi 14 octobre 2022 à 09:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

La violoniste star de YouTube en action

À quelques jours de la sortie du jeu leprochain (sur Xbox Game Pass, XS, PS5, PC, Switch - Cloud), Asobo Studio et Focus Entertainment dévoilent une vidéo musicale réalisée avec la violoniste aux millions d'abonnés sur YouTubeEt pour l'occasion notre musicienne n'a pas manqué de s'habiller avec une tenue inspirée des personnages du jeu, Amicia et Hugo de Rune, et évolue dans un superbe décor en pleine nature pour interpréter au violon le thème principal du jeu.