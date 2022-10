Triangle Strategy est sorti sur PC

Publié le Vendredi 14 octobre 2022 à 09:30:00 par Yoann Schuler

On teste enfin la stratégie du triangle

Un petit coup de chance que je me colle sur cet article, puisque c'est déjà moi qui en parlait il y a près d'un mois : Triangle Strategy est enfin sorti sur PC.Pour rappel, Triangle Strategy, c'est le nouveau bébé de l'équipe à l'origine de Bravely Default, et, plus récemment, Octopath Traveler. Au menu, conflit politique tripartite, 8 personnages aux scénarios et capacités uniques, et le style graphique signature du studio, à base de pixel art chiadé, environnement en 3d, et effets visuels aux petits oignons. Dans le Tactical RPG, on fait pas grand chose de mieux dernièrement.Jetez un oeil au trailer si ça titille votre attention.