(TEST) Jabra Elite 5, d'excellents écouteurs Bluetooth

Publié le Jeudi 13 octobre 2022 à 12:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Petits bijoux

Bonjour à tous, aujourd'hui est jour béni pour certains et maudit pour d'autres, c'est l'anniversaire de Cedric et le bougre vient d'atteindre les 49 ans. Il va profiter un max de l'année à venir avant de passer le cap des 50 ans et devenir "un vieux con" selon une de mes connaissance (qui les a eu il y a un moment déjà). Et pendant que le boss se prélasse sur son sofa avec sa Switch, c'est à moi de gérer le site et la quantité astronomique de news.



Pour cette année à venir Cedric délaisse les casques et préfère les écouteurs, mais pas n'importe lesquels puisqu'il s'agit des Jabra Elite 5, des écouteurs bluetooth disons intéressants (pour ne pas vous spolier le test), bonne lecture.