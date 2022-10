Le typing game arcade Outshine arrivera le 3 Novembre

Publié le Jeudi 13 octobre 2022 à 11:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Le futur jeu préféré de Cedric

Dans Outshine, vous devez traverser des autoroutes virtuelles dans la peau d'un humanoïde lumineux nommé Hue, afin de démanteler les "Shards" et de mettre fin à leurs cruelles expériences. Évitez les pièges et les attaques tout en restant attentif à votre environnement pour trouver de nouveaux mots à taper. Car oui pour vaincre vos ennemis, il faudra, armé de votre clavier, utilisez des mots. Et pas de panique ! Le jeu propose des fonctions d'accessibilité, notamment pour les personnes atteintes de daltonisme ou de dyslexie.Maîtrisez les touches et utilisez les pouvoirs de Hue à bon escient pour accumuler des points, bénéficier des multiplicateurs et atteindre le sommet du classement.Outshine sera disponible sur PC via Steam le 3 novembre 2022.