Une bande annonce de gameplay pour The Chant

Publié le Jeudi 13 octobre 2022 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Au clair de la lune...

The Chant est un jeu d'aventure horrifique, après qu’un rituel a mal tourné lors d’une retraite spirituelle (en même temps vu les participants c'était peu probable que ça fonctionne), l’Obscurité se propage à travers toute l’île et répand une énergie négative. Vous devez vous battre, éviter et exploiter cette menace surnaturelle alors qu’elle rend tout le monde fou.Vous devez vous aventurer à travers les différentes localisations afin de découvrir des ressources et des objets à collecter, tout en recomposant le passé des anciens habitants de l’île.Le jeu est prévu pour le 3 novembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.