Warpips est désormais disponible sur consoles

Publié le Jeudi 13 octobre 2022 à 09:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

It's back

Il est tout à fait possible que vous ayez raté la sortie initiale de Warpips sur PC. Warpips est un petit jeu de stratégie simplifiée où, sur un champ de bataille rectiligne, allant de gauche à droite, le joueur dispose ses troupes au moment et à l'endroit voulu pour vaincre l'adversaire, joué par l'IA. Concept très simple, pour un jeu qui ne le reste pas forcément, grâce aux synergies entre unités, l'aléatoire des batailles, et tout une floppée d'autres éléments perturbateurs.Si le support ne vous convenait pas, vous serez heureux d'apprendre que le jeu est maintenant disponible sur PS4 et 5, Xbox Series / One, et enfin Nintendo Switch.