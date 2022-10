Publié le Mercredi 12 octobre 2022 à 10:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Le Crémet du Cap Blanc-Nez

FIFA 23 (PS4) FIFA 23 (PS5) FIFA 23 (Xbox One) FIFA 23 EDITION ESSENTIELLE (Switch) FIFA 23 (Xbox Series X)

FIFA 23 Horizon Forbidden West Gran Turismo 7

FIFA 23 FIFA 23 Édition Ultimate Forza Horizon 5

FIFA 23 NBA 2K23 Valkyrie Elysium

FIFA 23 NBA 2K23 F1 22

FIFA 23 Splatoon 3 Mario Kart 8 Deluxe

FIFA 23 FIFA 23 Édition Ultimate Microsoft Flight Simulator

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 39ème semaine de 2022.Comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le Crémet du Cap Blanc-Nez qui est un fromage au lait cru de vache, à pâte molle, installé depuis 1990 en plein coeur du Boulonnais dans le Nors-Pas-de-Calais.Cette semaine ma foi pas de surprise, puisque FIFA 23 a écrasé toute concurrence sur tous les supports.Voici le top des ventes en France pour la semaine du 26 septembre au 1er octobre 2022 :Sur Playstation 5 :Sur Xbox Series :Sur PlayStation 4 :Sur Xbox One :Sur Nintendo Switch :Sur PC :