Meridiem Games annonce la sortie prochaine de The Crown of Wu

Publié le Mercredi 12 octobre 2022 à 09:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Le roi des singes... King Louis ?

Meridiem Games nous annoncer The Crown of Wu, un jeu d'action-aventure à la troisième personne, inspiré de la légende de Sun Wukong le roi des singes.Explorez un monde fantastique en tant que Sun Wukong, combattant seul contre des ennemis et surmontant des obstacles complexes pour récupérer la grande couronne volée par l'antagoniste Zhu. Ce dernier ne recule devant rien pour vous voir détruit, serez-vous capable de récupérer la couronne et de sauver votre monde de la destruction ?The Crown of Wu sortira sur PC et consoles cet hiver.