22 Racing Series bientôt en accès anticipé

Publié le Mardi 11 octobre 2022 à 11:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Le futur de la course automobile ?

22 Racing Series, est un jeu de course basé sur la physique en temps réel se déroulant au 22ème siècle. Dans 100 ans sur une Terre affectée par le climat, les courses devenues trop gourmandes en ressources se dérouleront en ligne.Parcourez divers terrains dans des contre-la-montre chronométrés, des courses sur divers circuit, des rounds d'élimination tendus, une capture du drapeau inspirée de la capture de secteur, etc...Vous pouvez personnaliser l'apparence, l'accélération et l'agilité de votre véhicule et le tester sur un tout nouveau circuit de course construit par vous même à l'aide d'un constructeur de circuits rapide et facile à prendre en main.22 Racing Series arrive sur Steam en accès anticipé le mardi 22 novembre 2022.