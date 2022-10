Saint Kotar voir débarquer un DLC gratuit et arrive sur consoles en novembre

Publié le Mardi 11 octobre 2022 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Viktoria ?

SOEDESCO sort un DLC gratuit pour leur point and click d’enquête et d’horreur psychologique Saint Kotar. Ce DLC gratuit est accompagné d’un nouveau personnage jouable, que les joueurs PC ont déjà rencontré dans le jeu principal sous le nom de Viktoria. Vous pouvez enfin vous plonger dans son histoire et vivre ce qui lui est arrivé le soir précédant les événements du jeu principal.Le DLC Saint Kotar: The Ritual sera disponible sur PC à partir du 14 octobre. Le jeu de base sortira sur Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch en novembre.