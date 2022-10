Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope nous offre une bande-annonce qui envoie du lourd !

Publié le Mardi 11 octobre 2022 à 09:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

La dream team bientôt sur Switch

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope nous dévoile une bande annonce de lancement en vue de l'arrivée prochaine du jeu sur Nintendo Switch, et franchement ça envoie du pâté !Pour rappel, le jeu vous met à la tête d'une équipe de héros, à savoir Bowser, Lapin Peach, Luigi, Lapin Mario ainsi que la Princesse Peach, dans le but d'aller contrer les plans machiavéliques de Cursa, une entité maléfique bien décidée à détruire le monde. Cursa et ses sbires veulent capturer les Sparks, d'étranges créatures issues de la fusion des Lumas avec les Lapins Crétins. Libérer les Sparks donnera la possibilité aux personnages d'acquérir de nouvelles capacités.Ce jeu de combat tactique au tour par tour débarque le 20 octobre sur Nintendo Switch.