- No Man's Sky débarque sur switch

Publié le Lundi 10 octobre 2022 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

L'univers s'étend chez Nintendo

No Man’s Sky a bénéficié de six années de développement et reçu plus de 20 mises à jour majeures. Vous pourrez profiter de l’ensemble de ces mises à jour ainsi que du contenu qui sera ultérieurement ajouté sur Nintendo Switch.À commencer par "Waypoint", 21e mise à jour et version 4.0, qui sort aujourd’hui sur toutes les plateformes, Nintendo Switch bien entendu incluse. Que vous soyez un néophyte ou un explorateur spatial au long cours, c’est le moment idéal pour vous lancer dans un nouveau voyage interstellaire.No Man’s Sky est disponible partout dans le monde sur Nintendo Switch dès aujourd’hui, vendredi 7 octobre 2022, une version physique pour PlayStation 5 est également disponible dès aujourd’hui.