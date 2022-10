La Poste lance le timbre Naruto

Publié le Lundi 10 octobre 2022 à 10:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Direction les bureaux de poste dattebayo !

Pour célébrer les 20 ans de la série animée et de l’arrivée du manga en France, la Poste émet un timbre à l’effigie de Naruto, célèbre héros de l'animé issu du Manga éponyme. Et ils se sont donné les moyens de faire les choses bien !Le timbre et la feuille Naruto bénéficient de différents procédés "effets matière" : un marquage à chaud rouge reflets sur le Kanji dans la main de Naruto, un vernis sélectif sur le logo Naruto du timbre et du bord de feuille ainsi qu’un vernis effet mouvement animant le fond du timbre.Le timbre compte 705 000 exemplaires sur le marché, si vous êtes fan / intéressé, ne le loupez pas !





