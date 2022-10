Team 17 annoncent leur nouveau projet : King of the Castles

Publié le Lundi 10 octobre 2022 à 09:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Le futur succès Twitch ?

Team17 a annoncé aujourd'hui leur nouveau projet : King of the Castle, un jeu multijoueur sur PC basé sur la narration et le streaming, qui se déroule dans un royaume fantastique fictif. King of the Castle vous permettra d'utiliser votre compte Twitch ou votre navigateur Web pour endosser le manteau de monarque ou l'un de leurs Conseils des Nobles et travailler dans des mini-histoires pleines de défis uniques, qui auront des conséquences considérables.Le jeu prendra d'assaut les PC en 2023.