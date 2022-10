(TEST) Steelseries Arctis Nova 3, un bon casque multi-plateformes

Publié le Vendredi 7 octobre 2022 à 12:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

T'as compris, p'tite tête ?

Bonjour à tous c'est encore moi que vous lisez (à force vous devez en avoir marre mais ça ne fait que commencer haha), la raison c'est que j'ai pris le site à Cedric, enfin je l'ai gagné, enfin emprunté... si on veut (ce n'est qu'un détail après tout). Mais vu que je suis un gentil garçon, après mon coup d'état je lui ai laissé des passe-droits dont celui de tester les produits hi-tech.Et comme j'ai pu le dire dans le test de mercredi, Cedric son dada c'est les casques, mais celui-ci est plus abordable que le précédent. Peut-être cela en intéressera plus d'un, bref aujourd'hui vous avez le droit au test du casque Steelseries Arctis Nova 3, bonne lecture !