- Le directeur créatif de Planet of Lana dévoile son jeu en vidéo

Publié le Vendredi 7 octobre 2022 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

18 minutes de présentation détaillée

Le directeur créatif et lead Game Designer de Wishfully, nous parle de son bébé dans un commentaire de développeur de 18 minutes sur Planet of Lana abordant certains des systèmes que vous serez amené à rencontrer dans le jeu et des choix de conception que l'équipe a fait pour créer ce jeu de puzzle / d'aventure.La sortie de Planet of Lana sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One au printemps 2023.