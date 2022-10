Réécrivez l'Histoire lors de ce week-end gratuit de Humankind !

Publié le Vendredi 7 octobre 2022 à 09:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

l'Histoire est sur le point de changer

Un monde où les Brésiliens ont été les premiers à se poser sur la lune, ça vous dit ? Avec HUMANKIND et ses 61 cultures différentes, les possibilités de réécrire l'histoire sont infinies !Le jeu est disponible gratuitement dès maintenant et jusqu'à lundi, et si Humankind vous tente de continuer, sachez qu'il est en réduction de 50% dans le cadre des soldes SEGA.