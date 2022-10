- One Last Breath nous partage sa démo

Publié le Jeudi 6 octobre 2022 à 11:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

La nature pourra-t-elle réparer nos erreurs ?

Cette démo disponible sur Steam a remporté le prix du meilleur jeu à l'Indie Booth Arena, lors de la Gamescom.One Last Breath est une aventure atmosphérique qui se déroule dans un monde pourri après des siècles de cupidité et de pollution. Notre belle planète s'est transformée en un désert et tous les espoirs reposent sur Gaïa, l'incarnation de la nature. Grâce à ses capacités à contrôler la végétation elle tentera de surmonter les obstacles, de résoudre des énigmes et de restaurer la vie sur notre Terre. Ce ne sera pas facile car elle doit survivre à des abominations impitoyables et découvrir ce qui est arrivé à l'humanité, l'origine de tous ces mauxCe jeu sera disponible sur toutes les plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.