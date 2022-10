- Broken Universe bientôt sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 6 octobre 2022 à 11:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

La prochaine fois offrez lui du chocolat

Vous incarnez Roco le raton laveur, et vous allez devoir sauver votre petite amie et... le reste de l'univers. Vous venez d'offrir à cette demoiselle un joli collier... qui a fait exploser TOUT l'univers ! Votre dulcinée est introuvable et vous êtes le seul à pouvoir la sauver.Voyagez avec votre vaisseau spatial à travers une variété de planètes et battez différents monstres sur chacune d'elles tout en construisant des labyrinthes de barricades et des obstacles dans ce jeu de défense de tour adorable mais ardu.Broken Universe: Tower Defense arrivera sur Nintendo Switch d'ici fin 2022.