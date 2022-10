- La préquelle Hello Puppets: Midnight Show arrive bientôt sur Steam en octobre

Publié le Jeudi 6 octobre 2022 à 11:10:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Le retour des poupées

Cela a été annoncé, le jeu d'horreur Hello Puppets : Midnight Show sera lancé le 19 octobre sur PC via Steam. Cette préquelle dramatique révèle les origines des tristement célèbres terreurs du premier jeu de la série, Hello Puppets ! VR à travers des rencontres intenses et un récit passionnant... et rempli de mystères.Vous êtes en 1987, vous incarnez Owen Gubberson, créateur d'un Muppets qui ne marche pas appelé "Mortimer's Handeemen". Dans un ultime effort pour sauver le spectacle mourant, Owen utilise un sort mystérieux pour donner vie à ses marionnettes. Mais ses Handeemen ne sont pas comme il les imaginait : ce sont des versions sadiques et diaboliques d'eux-mêmes. Vous n'avez qu'une nuit pour distancer les marionnettes et inverser le sort qui les a amenés à la vie avant qu'ils ne vous abattent et s'échappent dans la nature !