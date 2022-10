Bibots est dès à présent disponible !

Publié le Jeudi 6 octobre 2022 à 11:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

100% français cocorico !

Bibots le dernier jeu de PID Games & Square Squid est maintenant disponible sur Steam, ce roguelite vous ravira grâce à son design coloré et sa tonalité d'action. Vous êtes sur Takaful, une planète singulière proche de l'apocalypse, envahi par de vils ennemis corrompant la faune.Explorez ce nouveau lieu à travers des temples mystérieux aux ambiances variées allant des arènes de combat aux salles au trésor. Les marchands et secrets évoluent continuellement alors n'ayez pas peur de la routine car il n'y a rien de tel sur Takaful !Vous incarnez Tayar qui a été choisi par un Bibot pour être le sauveur de ce monde, en même temps vous êtes le seul à avoir encore deux pieds et deux bras, les gens de Takaful comptent sur donc sur vous !