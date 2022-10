Une bande annonce de gameplay pour dÃ©couvrir Wild Hearts !

Publié le Jeudi 6 octobre 2022 à 10:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Magnifique

EA Originals et Koei Tecmo dévoilent aujourd'hui une nouvelle bande-annonce remplies d'infos sur WILD HEARTS, le prochain jeu de chasse aux monstres AAA.Je vais en dire le moins possible pour vous laisser apprécier au mieux cette longue bande-annonce (7 minutes !).WILD HEARTS sera disponible en magasin et en ligne le 17 février 2023. Les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S seront proposées au prix de 79,99€ et les versions PC via Origin, Steam et Epic Game Store au prix de 69.99€.