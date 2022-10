(TEST) Nacon Rig 800 Pro HD, un excellent casque sans fil abordable

Publié le Mercredi 5 octobre 2022 à 12:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

C'est l'occasion de changer vos oreilles

Cedric les casques il les connait bien, et pour cause il a passé plus de la moitié de sa vie avec un de ces "couvre-chefs" vissé sur les oreilles. Au fil des années, ils ont changé devenant plus confortables, proposant une meilleure qualité de son, et on a hâte de voir ce que l'on va nous proposer dans quelques années.Mais après avoir reçu des tonnes de décibels les tympans du boss ont souffert, à tel point qu'il devient dur de la feuille. Il a besoin de se refaire avec un casque qui prendra soin de lui, et Cedric lui donnera en retour tout son amour en écoutant de la bonne musique, car ce n'est un secret pour personne, Cedric est un mélomane.Est-ce que le Nacon Rig 800 Pro HD qu'il a testé pour vous répondra à ses attentes ?