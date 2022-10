Prochainement dans le Xbox Game Pass

Publié le Mercredi 5 octobre 2022 à 11:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Encore !

Medieval Dynasty (Xbox Series X|S) – 6 octobre

The Walking Dead: The Complete First Season (PC) – 6 octobre

The Walking Dead: Season Two (PC) – 6 octobre

Costume Quest (Cloud & Console) – 11 octobre

Eville (Console & PC) – 11 octobre

Dyson Sphere Program (PC) – 13 octobre

Scorn (Cloud, PC & Xbox Series X|S) – 14 octobre

A Plague Tale: Requiem (Cloud, PC & Xbox Series X|S) – 18 octobre

The Elder Scrolls Online : les Héros de l’Île-Haute – Disponible jusqu’au 11 octobre

Microsoft Flight Simulator – Onzième Mise à jour du Monde : le Canada – Disponible

Eville :Pack Housewarming – 11 octobre

Need for Speed Heat : mise à jour vers la Deluxe Edition – 11 octobre

Apex Legends : Charme d’arme From Above – 11 octobre

Bloodroots (Cloud, Console & PC)

Echo Generation (Cloud, Console & PC)

Into The Pit (Cloud, Console & PC

Ring of Pain (Cloud, Console & PC)

Sable (Cloud, Console & PC)

The Good Life (Cloud, Console & PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass s'aggrandi encore et toujours. Une piqure de rappel, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Les nouveaux titres arrivant prochainement :Vous pourrez également télécharger le contenu et les mises à jour suivantes :Le Game Pass Ultimate vous donnera accès à :Enfin, les jeux suivants quittent le Game Pass le 15 Octobre :