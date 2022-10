Arkanoid Eternal Battle revient à la charge avec une bande annonce

Publié le Mercredi 5 octobre 2022 à 10:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Le retour d'un monument du jeu

On en a parlé hier à l'occasion de l'arrivée de la démo et il revient aujourd'hui avec une nouveauté, Arkanoid Eternal Battle nous présente dans un trailer dédié son mode Battle Royale, de quoi vous donner envie.Arkanoid Eternal Battle sortira le 27 octobre prochain sur PlayStation5, PlayStation4, Nintendo Switch, consoles Xbox One, Xbox Series X|S et PC.