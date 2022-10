Total Tank Generals fournit une démo pour le Steam Next Fest

Publié le Mercredi 5 octobre 2022 à 10:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Les tanks c'est des beaux joujoux

Pour la première fois le gameplay de Total Tank Generals est dévoilé grâce à une démo jouable accessible à tous. Dans ce jeu tactique au tour par tour, vous prendrez le contrôle de figures militaires historiques et avec des mécaniques de jeu profondes et innovantes, vous allez déployer efficacement vos meilleures stratégies.L'expérience est immersive grâce aux détails et aux scénarios historiques authentiques. Dans cette démo jouable, vous plongerez dans l’un des affrontements les plus importants de 1940 : la Bataille d’Arras.La démo jouable de Total Tank Generals est disponible sur Steam du 3 au 10 octobre 2022 à l'occasion du Steam Next Fest. Le jeu complet sera disponible sur PC via Steam courant 2023.