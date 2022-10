- From Space lance sa demo sur Steam

Publié le Mardi 4 octobre 2022 à 11:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Un alien rose.... Buu ?

À l'instar de bien des jeux en ce moment, "From Space" le twin-stick shooter infesté d'extraterrestres roses propose aussi sa démo. Celle ci est disponible sur Steam et jouable tout au long du Next Fest soit du 3 au 10 octobre. Formez votre équipe, jouez à travers le niveau Powerplant et assurez-vous d'essayer les 4 héros disponibles pour l'occasion !From Space est un twin-stick shooter jouable en solo et en coopération où vous devrez relever le défi de libérer la terre d'une infestation extraterrestre. Ce jeu multijoueur se révèle être une expérience coopérative accessible doté d'un style artistique très bien travaillé.Le jeu sortira le 3 novembre sur Steam et Nintendo Switch !