- Edge of Collapse nous offre une demo !

Publié le Mardi 4 octobre 2022 à 11:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Le plus long des voyages commence par un simple pas.

Edge of Collapse est un jeu de combat tactique au tour par tour. Évitez vos ennemis en vous faufilant derrière leur dos ou affrontez-les dans des batailles au tour par tour.Vous devrez utiliser le terrain et les capacités de chaque personnage à votre avantage afin de continuer votre route. Chaque personnage possède des capacités uniques pour résoudre différentes énigmes environnementales, vous devrez les combiner de manière astucieuse pour survivre dans ce monde hostile.L'histoire est tirée d'une série de livres rédigés par Kayla Stone et est assez adulte : Grâce à l'EMP, Hannah Sheridan emprisonnée depuis cinq ans dans la cave d'un psychopathe peut enfin sortir. Au bord de son endurance mentale et physique et enceinte, Hannah essaie de se frayer un chemin à travers des kilomètres de forêt glaciale. Elle est déterminée à rejoindre sa famille.La démo est déjà disponible sur Steam.