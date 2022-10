Priest Simulator bientÃ´t en accÃ¨s anticipÃ©

Publié le Mardi 4 octobre 2022 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Welcome to Church motherfucker

Priest Simulator, un jeu d'action fictif avec un jeu de tir sanbox (genre qui comprend les jeux vidéos dont le gameplay est non linéaire et émergent) et des éléments de jeu novateurs, fera ses débuts en accès anticipé sur PC le 6 octobre.Le jeu vous embarque dans un monde totalement absurde prenant place en Pologne moderne. Vous incarnez un prêtre vampire assez particulier qui a pour but de récupérer son bâton et retourner en enfer. Vous devez combattre des hordes shatanistes, renforcer, rénover l'église et rassembler de la splendeur.Priest Simulator devrait également sortir sur les consoles PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S mais la date est encore inconnue.