La nouvelle saison de Roller Champions "La voie du Dragon" disponible dÃ¨s aujourd'hui !

Publié le Mardi 4 octobre 2022 à 10:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Shaolin Roller

"La Voie du Dragon", la nouvelle saison à thème de Roller Champions, sera disponible gratuitement dès aujourd'hui à 18h sur Xbox One, PlayStation4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Ubisoft Store et l’Epic Games Store.Cette saison portera sur le thème des arts martiaux et des traditions asiatiques ancestrales. "La Voie du Dragon" introduit le cross-plateformes complet, ainsi qu’un calendrier live amélioré avec de nouveaux modes de jeux et mini-jeux.Vous pouvez améliorer vos compétences dans trois nouvelles arènes : Arène Bangkok, Temple Zen et Temple du Dragon. Ces trois nouvelles arènes seront disponibles dans Roller Champions à partir du 4 octobre et pendant deux semaines. Les arènes de la saison précédente seront réintroduites ensuite, donc profitez en un max !Autre bon point, "La Voie du Dragon" améliore également le matchmaking et la stabilité du jeu afin d’offrir la meilleure expérience possible. Ce n'est pas tout, cette nouvelle saison introduira chaque semaine un mode de jeu différent ou un mini-jeu skatepark qui récompensera les joueurs et contribuera à leur progression dans le Roller Pass."La Voie du Dragon" offrira plus de superstars et de nouveaux personnages à thème, dont ceux de la saison précédente, qui seront disponibles avec leurs propres arrière-plans personnalisés.