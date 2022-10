(TEST) Foretales (Nintendo Switch, PC)

Publié le Lundi 3 octobre 2022 à 12:00:00 par Yoann Schuler

Toutes les cartes en main

Je suis très bon aux jeux de cartes. Suspicieusement bon. Sauf au poker et tout jeu qui implique tromperie et bluff, car je suis très mauvais menteur. Mais sinon, je suis un maitre du petit carton avec des illustrations et/ou du texte.Naturellement, je suis arrivé plein de confiance, d'orgueil, d'hybris même, face à Foretales. Et vous vous attendez à entendre que j'ai été puni pour cet orgueil ? Vous pensez que la vie est une fable de La Fontaine ? Eh bien non, je suis très bon aux jeux de cartes. Foretales et moi avons eu une relation des plus cordiales. Et j'en ai ressorti du sucre, des épices, et des tas de bonnes choses. Vous pouvez allez voir ça.