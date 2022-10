Une nouvelle bande-annonce pour The Callisto Protocol

Publié le Lundi 3 octobre 2022 à 11:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

La vérité fini toujours par éclater

The Callisto Protocol est un jeu de survie et d'horreur qui sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series S/X le 2 décembre prochain.Nommée "The Truth of Black Iron", cette nouvelle bande-annonce de Striking Distance Studios donne un aperçu de l’environnement principal de The Callisto Protocol. On y découvre ainsi la prison de haute sécurité Black Iron, situé sur Callisto, la lune de Jupiter, lieu qui a vu se produire une véritable catastrophe.